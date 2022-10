بڑے ممالک پاکستان کے نقصان کا ازالہ کریں، جمائما

لندن (ویب ڈیسک) پی ٹی آئی کے چئیرمین عمران خان کی سابق اہلیہ جمائما گولڈ سمتھ کا کہنا ہے کہ بڑے ممالک پاکستان کے نقصان کا ازالہ کریں۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق جمائما گولڈ سمتھ نے انٹرویو میں کہا کہ پاکستان میں جتنے بڑے پیمانے پر تباہی آئی ہے اس سے نمٹنا کسی ایک شخص کے بس کی بات نہیں ۔جو ممالک موسمیاتی تبدیلیوں کے ذمہ دار ہیں انہیں پاکستان جیسے ملکوں میں آنے والی تباہی کا ازالہ کرنا چاہیے۔

Important to stress that this is too big a catastrophe for individual philanthropy. Countries that have contributed most to the climate crisis should pay reparations/ consider debt relief for those countries on the frontline like Pakistan thro’ no fault of their own. https://t.co/6yH5KHyUTi