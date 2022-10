شاہین شاہ آفریدی کو بھارتی باﺅلر محمد شامی نے مفید مشوروں سے نوازدیا

کنبرا(مانیٹرنگ ڈیسک) آسٹریلیا میں گزشتہ روز پاکستان اور بھارت کی کرکٹ ٹیمیں ایک ہی گراﺅنڈ میں موجود تھیں جہاں پاکستان کے سٹار فاسٹ باﺅلر شاہین شاہ آفریدی کو بھارتی باﺅلر محمد شامی نے مفید مشوروں سے نوازا۔ نیوز ویب سائٹ’پروپاکستانی‘ کے مطابق سٹیڈیم میں بھارت کا آسٹریلیا کے ساتھ میچ ختم ہونے کے بعد پاکستان اور انگلینڈ کا میچ ہونے جا رہا تھا۔

اس دوران شاہین شاہ آفریدی، محمد شامی سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ شاہین آفریدی نے ان سے کہا کہ ”جب سے میں نے باﺅلنگ شروع کی ہے، آپ کو فالو کر رہا ہوں۔ آپ کی کلائی کی پوزیشن اورسیم کا جواب نہیں ہے۔“ اس پر محمد شامی نے کہا کہ ”اگر ریلیز پوائنٹ اچھا ہو تو سیم بھی ٹھیک ہو جائے گی“۔

The @T20WorldCup meetup: Stars catch up on the sidelines ????#WeHaveWeWill | #T20WorldCup pic.twitter.com/J1oKwCDII2