گنیز ورلڈ ریکارڈز نے باضابطہ طور پر پیر کو 'ہفتے کا بدترین دن' قرار  دے دیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) ہفتے کا پہلا دن یعنی پیر بہت سے لوگوں پر گراں گزرتا ہے، کیونکہ یہ دن لوگوں کی چھٹی ختم کرکے انہیں دوبارہ کام پر آنے پر مجبور کرتا ہے جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر اس دن کے حوالے سے بہت سے لطیفے مشہور ہیں لیکن اب گنیز ورلڈ ریکارڈز نے بھی پیر کے خلاف نفرت کو مدنظر رکھتے ہوئے اسے 'ہفتے کا بدترین دن' قرار دے دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ باضابطہ طور پر پیر کو اپنی بدمزاجی کا ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں۔

گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز کی طرف سے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا گیا " ہم باضابطہ طور پر پیر کو ہفتے کے بدترین دن کا ریکارڈ دے رہے ہیں۔'

گنیز بک کی طرف سے یہ ریکارڈ دیے جانے کے بعد ٹوئٹر صارفین نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ آخر کار اس دن کو کسی نے پہچان لیا ہے۔ اینگری برڈز کریکٹر ریڈ کے آفیشل پیج نے گنیز بک کے ٹویٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، 'آپ کو کافی وقت لگا'۔

معروف یوٹیوبر مسٹر بیسٹ کو پیر کو بدترین دن قرار دیے جانے سے بھی سکون نہیں ملا اور انہوں نے بدھ کا معاملہ بھی اٹھا دیا ، انہوں نے کہا کہ یہ سننے میں ہی عجیب لگتا ہے۔

What about Wednesday? It sounds weird