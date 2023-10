غزہ کےہسپتال پر بمباری دیکھ کر خوفزدہ ہوں، واضح الفاظ میں مذمت کرتی ہوں: ملالہ یوسف زئی نے ویڈیو پیغام جاری کر دیا

لندن ( مانیٹرنگ ڈیسک )غزہ کےہسپتال پر بمباری دیکھ کر خوفزدہ ہوں اور اس کی واضح الفاظ میں مذمت کرتی ہوں: ملالہ یوسف زئی بھی بول پڑیں۔

پاکستان کی نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی نے غزہ میں الاہلی ہسپتال پر بمباری کی مذمت کر دی، سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکس پر اپنا ایک ویڈیو پیغام شیئر کرتے ہوئے اُنہوں نے بمباری سے ہونے والے جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ۔

اپنا ویڈیو پیغام شیئر کرتے ہوئے ملالہ نے کیپشن میں لکھا کہ میں غزہ کے الاہلی اسپتال پر بمباری دیکھ کر خوفزدہ ہوں اور اس کی واضح الفاظ میں مذمت کرتی ہوں۔ میں اسرائیلی حکومت پر زور دیتی ہوں کہ وہ غزہ میں انسانی امداد کی اجازت دینے اور جنگ بندی کے مطالبے کا اعادہ کرے۔

انہوں نے اپنی پوسٹ کے آخر میں لکھا کہ میں 3 خیراتی اداروں کو 300 ہزار ڈالرز دے رہی ہوں جو موجودہ صورتِ حال میں فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں۔

I’m horrified to see the bombing of al-Ahli Hospital in Gaza and unequivocally condemn it. I urge the Israeli government to allow humanitarian aid into Gaza and reiterate the call for a ceasefire. I am directing $300K to three charities helping Palestinian people under attack. pic.twitter.com/JiIPfnTUvY