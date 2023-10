اسرائیل مسلسل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، سیکرٹری جنرل او آئی سی

جدہ (ڈیلی پاکستان آن لائن)اسلامی تعاون کی تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طحٰہ کا کہنا ہے کہ او آئی سی مسئلہ فلسطین کا فوری حل چاہتی ہے۔

ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل مسلسل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اسرائیلی حملوں سے فلسطینی عوام کو نامساعد حالات کا سامنا ہے۔ انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، او آئی سی فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتی ہے۔ امت مسلمہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ عالمی برادری مسئلہ فلسطین کے حل کیلئے آگے بڑھے۔

حسین ابراہیم طحٰہ نے کہا اسرائیلی فورسز کا غزہ میں اسپتال پر حملہ شرمناک عمل ہے۔ فلسطینیوں کو ان کے حقوق دیے جائیں۔

او آئی سی کے سیکریٹری جنرل نے کہا اسرائیل 1967 کی قرارداد کا احترام کرے۔ مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کو فوری طور پر عملی جامہ پہنایا جائے۔

روزنامہ پاکستان کا واٹس ایپ چینل جوائن کرنے کیلئے یہاں کلک کریں۔

On now: The extraordinary meeting of the OIC Executive Committee to address the bloody and continuing Israeli aggression against the Palestinian people in the #Gaza Strip. pic.twitter.com/uKYGkqYi3B