وزیراعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب،دارالحکومت جدہ کی شاہراہوں کو پاکستان کے جھنڈوں سے سجا دیا گیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم عمران خان دو روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں ان کی آمد سے قبل سعودی حکومت نے جدہ کی شاہراہوں کو پاکستان کے جھنڈوں سے سجا دیا ۔

واضح رہے کہ وزیراعظم عمران خان سعودی فرمانروا شاہ سلمان عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں،وزیر اعظم پاکستان قیام کے دوران سعودی فرمانروا اور ولی عہد سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے اور او آئی سی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف بن احمد سے بھی ملاقات کریں گے۔سعودی فرمانروا وزیر اعظم کے اعزاز میں شاہی محل میں ضیافت بھی دیں گے، وزیراعظم سعودی عرب میں قیام کے دوران روضہ رسول اللہ پر حاضری بھی دیں گے اور عمرہ کی سعادت حاصل کریں گے۔

وزیراعظم عمران خان کی آمد سے جدہ کی شاہراہوں کو پاکستان کے جھنڈوں سے سجا دیا گیا ،سعودی حکومت کی جانب سے تاریخ میں پہلی مرتبہ جدہ کی اہم شاہراہوں چوراہوں پر پاکستانی اور سعودی پرچم لہرا دیئے گئے ہیں۔وزیراعظم کیساتھ وفاقی وزرا شاہ محمود قریشی،اسد عمر، فواد چودھری اور مشیر عبدالرزاق داﺅد بھی ہمراہ ہیں۔

Saudi govt is ready to warm welcome PM of PAKISTAN IMRAN KHAN...????????????????????????????????????????????????????????????????..@ImranKhanPTI pic.twitter.com/ViCLKGGwEo