بالی ووڈ کے کھلاڑی اکشے کمار اداکار ورون دھون کا چیلنج پورا کرنے میں ناکام

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ کے کھلاڑی اکشے کمار انڈسٹری کے نوجوان اداکار ورون دھون کا سوئی میں دھاگا ڈالنے کا چیلنج پورا نہ کر سکے۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بالی ووڈ کی نامور اداکارہ انوشکا شرما اور ورون دھون نے اپنی نئی ا?نے والی فلم ’سوئی دھاگا‘ سے متعلق سوشل میڈیا پر بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان اور ایکشن ہیرو اکشے کمار کو سوئی میں دھاگا ڈالنے کا چیلج دیا تاہم اکشے کمار نے ورون دھون کا چیلنج قبول کرلیا لیکن وہ اسے پورا نہ کر سکے۔

Humne toh kar diya! Ab aap sab ki baari! @iamsrk, ready to thread the needle for the #SuiDhaagaChallenge? The challenge is open to everyone.

So share your videos on social media tagging @yrf, @SuiDhaagaFilm with #SuiDhaagaChallenge & nominate your friends! #SuiDhaagaMadeInIndia pic.twitter.com/ZuYdEaHjRO