قصور میں بچوں کے اغوا ، قتل کے واقعات پر وزیر اعظم عمران خان نے بڑا اعلان کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان نے واضح کیا ہے کہ قصور میں عوامی مفاد کیلئے کام نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔

وزیر اعظم عمران خان نے اپنے بیان میں کہا کہ قصور کے واقعات پر سب کا احتساب کیا جائے گا۔ وہ تمام لوگ جو عام آدمی کے مفاد میں کام نہیں کر رہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے پنجاب پولیس اور حکومت کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کی تفصیل بھی بتائی۔

وزیر اعظم نے بتایا کہ چونیاں میں پیش آنے والے واقعات پر ڈی پی او قصور کو عہدے سے ہٹایا جاچکا ہے جبکہ ایس پی انویسٹی گیشن قصور کو سرینڈر کرکے اس کے خلاف چارج شیٹ پیش کردی گئی ہے۔ ڈی ایس پی اور ایس ایچ کو معطل کردیا گیا ہے جبکہ قصور کی پولیس میں بڑی تبدیلی پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ واقعات کی تحقیقات کیلئے ایڈیشنل آئی جی کی سربراہی میں تحقیقات جاری ہیں۔

خیال رہے کہ قصور کی تحصیل چونیاں سے گزشتہ دنوں 4 بچے لاپتا ہوئے تھے جن میں سے ایک بچے کی لاش اور 2 کے ڈھانچے برآمد ہوئے تھے۔

2) SP investigation Kasur surrendered, charge sheeted and being proceeded against.

3) DSP and SHO suspended.

4) Major overhaul in Kasur local police on the cards.

5) Formal probe ordered under Addl IG.