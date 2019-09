سیاسی بنیادوں پر خورشید شاہ کی گرفتاری قابل مذمت،تحریک انصاف اپنی نالائقی چھپانے کے لئے نیب کو استعمال کر رہی ہے:آصفہ بھٹو زرداری

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق صدر آصف علی زرداری کی صاحبزادی آصفہ بھٹو نے کہا ہے کہ سیاسی بنیادوں پر خورشید شاہ کی گرفتاری کی مذمت کرتی ہوں، تحریک انصاف اپنی نالائقی چھپانے کے لئے ڈکٹیٹر کے بنائے ہوئے نیب کو استعمال کر رہی ہے۔

تفصیلات کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر جاری پیغام میں آصفہ بھٹو زرداری نے پارٹی کے سینئر رہنما اور قومی اسمبلی میں سابق اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی بنیادوں پر خورشید شاہ کی گرفتاری کی مذمت کرتی ہوں، نیب کو ایک ڈکٹیٹر نے سیاسی انتقامی کیلئے بنایا تھا، تحریک انصاف اپنی نالائقی چھپانے کیلئے اپوزیشن کو نشانہ بنا رہی ہے۔

واضح رہے کہ قومی احتساب بیورو نے بے نامی اور آمدنی سے زائد اثاثوں کے الزام میں نیب سکھر نے سید خورشید شاہ کو طلب کیا تھا تاہم وہ پیش نہیں ہوئے جس پر نیب راولپنڈی نے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا تھا ۔سندھ میں سید خورشید شاہ کی گرفتاری کے خلاف جیالے سڑکوں پر نکل آئے اور ٹائر جلا کر سخت احتجاج کیا جبکہ پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت نے بھی خورشید شاہ کی گرفتاری کو سیاسی انتقام قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے ۔

Strongly condemn the politically motivated arrest of Syed Khursheed Shah . NAB was put together by a run away dictator for political victimisation , which is exactly what its doing.