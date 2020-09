سحر کو کھوج چراغوں پہ انحصار نہ کر | انجم سلیمی | سحر کو کھوج چراغوں پہ انحصار نہ کر | انجم سلیمی |

سحر کو کھوج چراغوں پہ انحصار نہ کر

ہوا سے دوستی رکھ اس کا اعتبار نہ کر

یقین کر ، او محبت! یہی مناسب ہے

زیادہ دن مری صحبت کو اختیار نہ کر

یہ کوئی رشتہ نہیں ہے فقط ندامت ہے

تو مجھ سے عمر میں کم ہے سو مجھ سے پیار نہ کر

مجھے پتہ ہے کہ برباد ہو چکا ہوں میں

تو میرا سوگ منا مجھ کو سوگوار نہ کر

ہے کون کون مرے ساتھ اس مصیبت میں

میں اپنے ساتھ نہیں ہوں مجھے شمار نہ کر

میں خاک! خود تجھے لبیک کہنے والوں میں

مجھے بلاوا نہ دے میرا انتظار نہ کر

شاعر: انجم سلیمی

(شعری مجموعہ: "میں" سال اشاعت(دوسراایڈیشن)، 2019 )

Sahar Ko Khoj , Charaaghon Pe Inhasaar Na Kar

Hawaa Say Dosti Rakh , Iss Ka Aitbaar Na Kar

Yaqeen Kar , O Muhabbat ! Yahi Munaasib Hay

Zayaada Din Miri Sohbat Ko Ikhtayaar Na Kar

Yeh Koi Rishta Nahen Hay Faqat Nadaamat Hay

Tu Mujh Say Umr Men Kam Hay So Mujh Say Payaar Na Kar

Mujhay Pata Hay Keh Barbaad Ho Chuka Hun Main

Tu Mera Sog Manaa Mujh Ko Sogwaar Na Kar

Hay Kon Kon Miray Saath Iss Museebat Men

Main Apnay Saath Nahen Hun , Mujhay Shumaar Na Kar

Main Khaak ! Khud Tujhay Labbaik Kehnay Waala Hun

Mujhay Bulaawea Na Day , Mera Intezaar Na Kar

Poet: Anjum Saleemi