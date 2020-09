بلاول بھٹو زرداری کا نوازشریف سے ٹیلی فونک رابطہ، ایسے کام کی دعوت دے دی کہ حکومت کی پریشانی کی حد نہ رہے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)چیئرمین پاکستان پیپلزپارٹی بلاول بھٹو زرداری نے نوازشریف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی نوازشریف سے کچھ دیر پہلے بات ہوئی ہے اور ان کی خیریت دریافت کی۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ نوازشریف کو ویڈیو لنک کے ذریعے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ واضح رہے کہ اپوزیشن کی اے پی سی 20ستمبر کو ہوگی۔دوسری طرف مریم نواز شریف نے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ان کے والد سے ٹیلی فونک رابطے اور خیریت دریافت کرنے پر پی پی چیئرمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کے لیے نیک خواہشات اور دعائیں۔

Just spoke to Mian Mohammad Nawaz Sharif. Enquired about his health. Also invited him to virtually attend opposition APC, hosted by PPP, on 20th September.

— BilawalBhuttoZardari (@BBhuttoZardari) September 18, 2020