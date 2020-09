بیلجیئم کی شہزادی کی فوجی ٹریننگ لیتے ہوئے تصاویر وائرل ہوگئیں

برسلز(مانیٹرنگ ڈیسک) بیلجیم کی ولی عہد شہزادی الزبتھ ان دنوں فوجی تربیت لے رہی ہیں اور اس تربیت کے دوران ان کی لی گئی کچھ تصاویر انٹرنیٹ پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق شہزادی الزبتھ نے ہائی سکول سے گریجوایشن کے بعدآرمی کیمپ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ وہ پہلی شہزادی ہے جس نے ملٹری سکول میں تربیت لینی شروع کی ہے اور اس کام میں وہ اپنے والد فلپ کی پیروی کر رہی ہیں۔

Belgium's Crown Princess Elisabeth, 18, who is next in line to the throne, begins military school. More photos: https://t.co/pFvgx7fz7x pic.twitter.com/nXlusIMSJs

— Reuters Pictures (@reuterspictures) September 16, 2020