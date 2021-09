افغانستان میں ڈرون حملہ، امریکہ نے10 شہریوں کی ہلاکت کا جرم تسلیم کرلیا

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی حکام نے چند روز قبل افغانستان میں ڈرون حملے کے دوران 10عام شہریوں کی ہلاکت کا جرم قبول کرلیا ہے۔

امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل میکنزی نے کہا ہے کہ 29 اگست کو افغانستان میں داعش کو نشانہ بنانے کے لیے ڈرون حملہ کیا گیا جس میں 10 افراد ہلاک ہوئے ،ہلاک ہونے والوں میں سات بچے بھی شامل تھے۔جنرل میکنزی کا کہنا تھا کہ یہ ہماری بڑی غلطی تھی اس پر معذرت خواہ ہیں۔

واضح رہے کہ امریکہ نے آئیر پورٹ پر خودکش حملے کے جواب میں ڈرون حملہ کیا تھا۔

Ten civilians were killed in the U.S. strike in Kabul last month, the U.S. military says, calling the action a 'mistake' pic.twitter.com/mltyt5xq4s