فلمی ناقد کمار راشد خان اب شلپا شیٹھی کے پیچھے پڑ گئے، مستقبل میں طلاق کی پیشگوئی کردی لیکن اداکارہ نے انسٹاگرام پر ایسی چیز شیئر کر دی کہ ہر کوئی سوچنے لگا 

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )فلمی ناقد اور بھارتی اداکار کمال راشد خان نے بالی ووڈ اداکارہ شلپا شیٹھی کی شوہر سے مستقبل میں طلاق لینے کی پیشگوئی کی ہے جبکہ اس سے قبل بھی بھارتی میڈیا میں خبریں گردش کرتی رہیں کہ اداکارہ علیحدگی کا سوچ رہی ہیں لیکن اب شلپا نے انسٹاگرام پر سٹوری میں کتاب کا ایک پیج شیئر کیا ہے جس میں ایسے محاورے لکھے ہیں جس نے مداحوں کو شش و پنج میں مبتلا کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق شلپا شیٹھی کے شوہر راج کندرا فحش فلمیں بنانے کے الزام میں گرفتار ہیں اور شلپا شیٹھی نے پولیس کو دیئے گئے بیان میں کہاہے کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ راج کندرا کیا کررہے ہیں کیونکہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا وہ اپنے پر اجیکٹ میں مصروف تھیں ۔شلپا شیٹھی اور راج کندرا کے درمیان چلنے والی کشیدگی کو سامنے رکھتے ہوئے فلمی ناقد کمال راشد خان نے پیشگوئی کی ہے کہ اداکارہ مستقبل میں طلاق لے لیں گی ۔

Prediction 31- Actress #ShilpaShetty will get divorce from #Rajkundra in near future!!