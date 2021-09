 'بہن ڈر گئی، بہن ڈر گئی' نیوزی لینڈ کیساتھ کرکٹ سیریز منسوخ ہونے پر پاکستانی شائقین کرکٹ نے سوشل میڈیا پر بھڑاس نکال دی

لاہور (ویب ڈیسک) سکیورٹی خطرات کو جواز بناکر گزشتہ روز نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی جانب سے دورہ پاکستان منسوخ کردیا گیا جس کے بعد شائقین کرکٹ اور غیرملکی کھلاڑیوں نے بھی نیوزی لینڈ کے اس اقدام پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور ٹوئٹر پر پاکستان اور نیوزی لینڈ کا ہیش ٹیگ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا تاہم پاکستانی صارفین کی حسِ مزاح کو کوئی مات نہیں دے سکتا جس کا عملی مظاہرہ اس پریشان کن صورت حال میں بھی گزشتہ روز دیکھا گیا۔ سوشل میڈیا صارفین کافی متحرک دکھائی دیے اور اس معاملے پر متعدد میمز بھی بناڈالے۔ کسی نے میم کے ذریعے اپنا دِل ہلکا کیا تو کوئی نیوزی لینڈ کو کوستا رہا۔

ایک ٹوئٹر اکاؤنٹ نے 'ٹی از فینٹاسٹک' جیسا تاریخی جملہ کہنے اور پاکستان میں پکڑے جانے والے بھارتی پائلٹ ابھی نندن کی تصویر شیئر کرتے ہوئے ٹرول کیا کہ پاکستان سب سے زیادہ محفوظ ملک ہے، اگر کسی کو شک ہے تو وہ اس پائلٹ سے پوچھ سکتا ہے، یہ آپ کو اچھی طرح سے بتائے گا۔

Pakistan is the most safest Country, Even if you Have Concerned you Can ASk from Abhinandan, He Explain You Better????.

The Tea Is Fantastic

????????#PAKvNZ#BCCI

NZ PM #RamizRaja pic.twitter.com/ZBEmeX23Ve