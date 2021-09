نیوزی لینڈ نے دورہ منسوخ کر دیا لیکن بین الاقوامی کرکٹرز پاکستان کے حق میں کھڑا ہونا شروع، جنوبی افریقہ کے کھلاڑی ’ ڈیوڈ ویزہ‘ نے پیغام جاری کر دیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )نیوزی لینڈ نے سیکیورٹی الرٹ کو بنیاد بنا کر دورہ پاکستان ملتوی کر دیاہے اور آج ٹیم واپس جارہی ہے تاہم جس سے پاکستان کی کرکٹ کو شدید نقصان پہنچایا گیاہے تاہم اس کے خلاف دنیا بھر کے معروف کرکٹرز پاکستان کے حق میں میدان میں آ رہے ہیں اور کھل کر پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال کر تعریف کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق جنوبی افریقہ کے معروف کھلاڑی ” ڈیوڈ ویزہ “ نے بھی میدان میں آتے ہوئے پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال کی تعریف کی ہے اور کہا کہ ” میں نے ہمیشہ پاکستان میں مزہ کیا ہے ، اس کے لوگ خوش آمدید کہنے والے ہیں اور سیکیورٹی پاکستان میں کبھی بھی مسئلہ نہیں رہا ۔“آپ کو یہ جان کر بے حد خوشی ہو گی کہ ڈیوڈ ویزہ نے اپنی تصویر بھی لاہور قلندرز کی کٹ پہن کر لگا رکھی ہے۔

I have always enjoyed myself in Pakistan, the people are very welcoming and the security has never been an issue!! This tweet is however from a fake account!! https://t.co/RaRcGdfwNJ