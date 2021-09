شلپا شیٹھی بہن کیلئے میدان میں آ گئیں   ، اپیل کردی

ممبئی (ویب ڈیسک)بالی ووڈ اداکارہ شلپا شیٹھی نے اپنی بہن شمتا شیٹھی کی حمایت کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے اور بگ باس شو کے گھر میں شمتا شیٹھی کے کچھ دلفریب مناظر شیئر کرکے لوگوں سے اداکارہ کے لئے ووٹ کرنے کی اپیل کی ہے۔

بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق شمتا شیٹھی کی بہن اور بالی ووڈ اداکارہ شلپا شیٹھی نے انہیں خوش کرنے کیلئےسماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے ، جس میں بگ باس شو کے گھر میں شمتا شیٹھی کے کچھ اچھے لمحات شیئر کرکے عوام سے اداکارہ کے لئے ووٹ کرنے کی اپیل کی ہے۔

My Tunki is in the Top 5 and I’m such a proud sister. Her honesty & dignity through this journey inside the #BiggBoss house makes me happy to see her come into her own. You are already MY winner my darling♥️Hope you all make her the BIGG BOSS winner????❤️????#ShamitaShetty pic.twitter.com/S1C64UMvli