”میں نےتاجکستان کے صدر کے ساتھ طویل ملاقات کے بعد طالبان سے مذاکرات کا آغاز کیا ہے جس میں ۔۔“وزیراعظم عمران خان نے بڑا اعلان کر دیا 

دوشنبے (ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیراعظم عمران خان نے بیان جاری کرتے ہوئے کہاہے کہ دوشنبے میں افغانستان کے ہمسائے ممالک کی قیادت میٹنگز اور خصوسی طور پر تاجکستان کے صدر کے ساتھ طویل مشاورت کے بعد میں نے جامع افغان حکومت کیلئے طالبان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا ہے تاکہ تاجک ، ہزارہ اور ازبک برادری کو بھی اس میں شامل کیا جائے ۔

After mtgs in Dushanbe with leaders of Afghanistan's neighbours & especially a lengthy discussion with Tajikistan's President Emomali Rahmon, I have initiated a dialogue with the Taliban for an inclusive Afghan govt to include Tajiks, Hazaras & Uzbeks.

تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہناتھا کہ چالیس سال کے تنازعے کے بعد یہ شمولیت امن اور مستحکم افغانستان کو یقینی بنائے گی، جو نہ صرف افغانستان کے مفاد میں ہے بلکہ پورے خطے کیلئے سود مند ہے ۔

یاد رہے کہ وزیراعظم عمران خان تاجکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کیلئے دو روزہ دورے پر موجود ہیں جہاں انہوں نے کئی اہم ملاقاتیں بھی کیں جس میں افغانستان میں امن کے قیام کیلئے کی جانے والی کوششیں اور دیگر معاملوں پر غور کیا گیا ۔

After 40 years of conflict, this inclusivity will ensure peace & a stable Afghanistan, which is in the interest not only of Afghanistan but the region as well.