 شنیرا اکرم نے پاکستان کو محفوظ ترین ملک قرار دے دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آ ن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکر م کی اہلیہ شنیرا اکرم نے پاکستان کو محفوط ترین ملک قرار دے دیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک پیغام میں شنیرا اکرم کا کہنا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میں پاکستان سے زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہوں۔

There is no place in the world I feel more safe than in Pakistan ????????