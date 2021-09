اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ ٹیم کا سیکیورٹی کی بنا پر پاکستان کا دورہ منسوخ کرنا بے بنیاد ہے، پاکستان مخالف بین الاقوامی ایجنڈوں کے لیے کھیلوں کو قربانی کا بکرا نہ بنائیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام میں وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ افغانستان سے انخلا کے لئے نیٹو ، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ(آئی ایم ایف)اور ورلڈ بینک نے پاکستان کو ترجیح د ی جبکہ کابل میں غیرملکی سفارتخانوں کے عملے نے بھی پاکستان کے راستے انخلا کومحفوظ سمجھااور ہم نے اسلا م آباد کے ہوٹلوں میں ان غیرملکیوں کی میزبانی کی۔ پاکستان مخالف بین الاقوامی ایجنڈوں کے لیے کھیلوں کو قربانی کا بکرا نہ بنائیں۔

NewZealand team to cancel its tour of Pakistan on Security grounds is unfounded. US led NATO troops, IMF , World Bank and Diplomatic staff of Embassies in Kabul preferred Pakistan for evacuation.1/2#PakvsNz