نیوزی لینڈ کے دورہ پاکستانی کی منسوخی ، سابق ہیڈ کوچ مکی آرتھر کا بیان بھی سامنے آگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ مکی آرتھر نے بھی نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کی منسوخی کے فیصلے پر افسردگی کا اظہار کیا ہے۔اپنی ٹوئٹ میں مکی آرتھر کا کہنا تھاکہ نیوزی لینڈ کے دورہ پاکستان کی منسوخی پر دکھ ہے۔ان کا کہنا تھاکہ پاکستان کرکٹ سے محبت کرنے والوں کا ملک ہے جنہوں نے میرا تین سالہ قیام کافی یادگار بنایا۔خیال رہے کہ گزشتہ روز پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سکیورٹی خدشات کی وجہ سے میچ منسوخ کیا گیا ہے تاہم بعد میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے دورہ پاکستان ختم کردیااور اس کی وجہ سکیورٹی خدشات ہیں۔

So sad to hear of the cancellation of the tour of Pakistan.....Pakistan is a county full of wonderful cricket loving people who made my 3 years there incredible!