اہم حکومتی عہدیدار کا کورونا ٹیسٹ مثبت آگیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)مشیر داخلہ برائے احتساب شہزاد اکبر کا کورونا ٹیسٹ مثبت آگیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے اپنا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق کی ہے۔شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ انہوں نے خود کو گھر پر قرنطینہ کرلیا ہے۔انہوں نے عوام سے دعائے صحت کی درخواست کی ہے۔

I have tested covid positive and have isolated myself at home. Plz follow COVID sops and stay safe.