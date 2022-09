سڈنی میں انسانوں اور طوطوں کے درمیان "مقابلہ "شروع ہو گیا

سڈنی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے نواح میں کچرے کے ڈبے انسانوں اور پرندوں کے درمیان "مقابلے " کا باعث بن گئے ہیں، انسان اپنے کچرے کو بکھڑنے سے بچانا چاہتے ہیں لیکن طوطوں کی قسم "کوکاٹو" ان کچرے کے ڈبوں کو کھولنے کے نت نئے طریقے سیکھ رہے ہیں، جو سڈنی کے رہائشیوں کے لیے تشویش کا باعث بن رہا ہے۔

خبر رساں ایجنس اے ایف پی کے مطابق سفید رنگ کے "سلفر کرسٹڈ کوکاٹو"کے ان طوطوں نے سائنسدانوں کو اپنی عقل سے حیران کردیا ہے، تحقیق کے مطابق ان پرندوں اور انسانوں کے رویوں سے ایسے لگ رہا ہے جیسے کچرے کے ڈبوں کو لیکر ان کے درمیان جنگ جاری ہے، انسان ہر صورت ان ڈبوں کو بند رکھنا چاہتے ہیں جبکہ طوطے انہیں کھول رہے ہیں۔

رپور ٹ کے مطابق سب سے پہلے ان طوطوں نے ڈبوں کے ڈھکن کھولنے سیکھا جو کہ تقریبا 10 سال پہلے تک انہیں بلکل نہیں آتا تھا ، پھر جب سڈنی کے شہریوں نے دیکھا کہ "کوکاٹو " کچرے کے ڈبوں کو کھول کر کچرا بکھیر دیتے ہیں تو ان ڈبوں کے اوپر وزن رکھنا شروع کر دیا لیکن حال ہی میں ان طوطوں کو اس وزن کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔

VIDEO: Australia's crafty sulphur-crested cockatoos appear to have entered an "innovation arms race" with humans, scientists say, as the two species spar over roadside bins.

In Stanwell Park, Sydney, the birds have been challenging locals efforts to protect their bins pic.twitter.com/EtSLMYnHiQ