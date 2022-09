سوچ کا دائرہ جہاں تک جاتا ہے،میں تب سے پرفارم کر رہا ہوں سوچ کا دائرہ جہاں تک جاتا ہے،میں تب سے پرفارم کر رہا ہوں

مترجم:علی عباس

قسط:81

”تم درست کہتی ہو۔ یہ وہ ہے جو میں اپنی روح کی گہرائیوں سے تمہیں بتا رہا ہوں۔“

اور وہ کہتی، ”تم افریقہ کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ تم مرتے ہوئے بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہو۔“ یوں میں نے "We Are the World" تخلیق کیا تھا۔ ہم تاریک کمرے میں چلے گئے اور میں اُس کی دُھن تخلیق کرنے لگا۔میرا خیال ہے کہ گلوکار ایسا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ہم پرفارم کرنے کے قابل ہیں اور بہتر طور پر، خواہ یہ ایک تاریک کمرے میں ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نے ٹی وی کی وجہ سے بہت کچھ گنوا دیا ہے۔ آپ اس ساری ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کے بغیر لوگوں کو حرکت کرنے پر اُبھار سکتے ہیں، تصویروں کے بغیر، محض آواز پیدا کرکے ایسا کیا جا سکتا ہے۔

میری سوچ کا دائرہ جہاں تک جاتا ہے،میں تب سے پرفارم کر رہا ہوں۔ میں بہت سارے راز جانتا ہوں، اس طرح کی بہت ساری چیزوں سے واقفیت رکھتا ہوں۔میں سمجھتا ہوں کہ "We Are the World" بہت زیادہ روحانی گیت ہے لیکن روحانی خاص مفہوم میں، مجھے اس گیت کاایک حصہ اور اُس رات وہاں موجود موسیقاروں میں سے ایک ہونے پر فخر تھا۔ ہم سب کو تبدیلی لانے کی خواہش نے یکجا کیا تھا۔ اس نے دنیا کو ہمارے لئے ایک بہتر جگہ بنایا اور یہ فاقہ زدہ لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لے کر آیا جن کی ہم مدد کرنا چاہتے تھے۔

ہم نے کچھ گریمی ایوارڈ حاصل کئے اور”بلی جین“ کے ہمراہ ایلیویٹر پر "We Are the World" کے آسان فہم ورژن سننا شروع کئے۔ میں جب پہلی بار اسے لکھ رہا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ اس گیت کو بچے گائیں گے۔ بالآخر جب میں نے پروڈیوسر جارج ڈیوک کے ورژن میں بچوں کو اسے گاتے ہوئے سنا، میں تقریباً رو پڑا تھا۔ یہ بہترین ورژن ہے جو میں نے اب تک سُنا ہے۔

"We Are the World"کے بعد میں نے ایک بار پھر گوشہ نشیں ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے اڑھائی برس تک اپنا بیش تر وقت ”تھرلر“ کے فالو اَپ بناتے ہوئے گزارا، یہ البم ’ ’بیڈ“ کے نام سے ریلیز ہوئی۔

”بیڈ“ بنانے پر اتنا وقت کیونکر صرف ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئنسی اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جہاں تک ممکن ہے اس البم کو درست ہونا چاہئے۔ ایک درستگی کا قائل شخص اپنا پورا وقت لیتا ہے: وہ تجربات کرتا رہتا ہے تاوقتیکہ وہ قطعی طور پر درستگی کے حصول میں کامیاب نہیں ہو جاتا۔ وہ مطمئن ہونے تک اسے جاری نہیں کر سکتا: وہ کسی صورت میں بھی ایسا نہیں کر سکتا۔

اگر یہ صحیح نہیں ہے، تم اسے دور پھینک دو اور نئے سرے سے کرو۔ تم اس چیز پر اُس وقت تک کام کرو جب تک یہ درست نہیں ہو جاتی۔ جب تم اسے اس حد تک درست کر لو جتنا تم کر سکتے ہو، تم اسے جاری کر سکتے ہو۔ حقیقتاً تمہیں اُس مقام پر جانا ہوگا جہاں پر یہ درست ہو جائے: یہ راز ہے۔ یہ نمبر ایک اور نمبر 30پر آنے والے گیت کے درمیان بنیادی فرق ہے، وہ گیت جوکئی ایک ہفتوں تک نمبر ایک پر براجمان رہتا ہے۔ وہ اچھا ہونا چاہئے۔ اگر ایسا ہے تو وہ بلند تر مقام پر رُکے گا اور ساری دنیا حیران ہوگی کہ وہ کب نیچے آئے گا۔

میرے لئے یہ بتانا مشکل ہے کہ کیسے کوئنسی جانز اور میں نے ایک البم بنانے پر ایک ساتھ کام کیا۔ میں نے کیا کِیا ہے، میں نے گیت تخلیق کئے اور موسیقی ترتیب دی اور تب کوئنسی جانز نے میری صلاحیتوں کو اُبھارا۔ یہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے میں اس کی وضاحت کر سکتا ہوں۔ کوئنسی نے ان گیتوں کو سنا اوراس میں تبدیلیاں کی۔ اُس نے کہا، ”مائیکل تمہیں یہاں پر تبدیلی کرنا چاہئے۔“ اور میں نے تبدیلی کر دی اور اُس نے میری رہنمائی کی،تخلیق کرنے میں مدد کی اور نئی طرز کی موسیقی بنانے میں میرے ساتھ کام کیا اور معاونت کی۔

”بیڈ“ کے سیشنز کے دوران ہمارا کچھ چیزوں پر اختلافِ رائے ہوا تھا اور ہم لڑے تھے۔ اگر ہماری لڑائی ہوتی تو یہ نئی موسیقی اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہوتی۔ میں کہتا، ”کوئنسی، تم جانتے ہو، موسیقی ہر سمے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔“میں ڈرم کی جدید ترین موسیقی چاہتا ہوں جو لوگ کر رہے ہیں۔ میں جدید ترین تجربات کرکے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اور تب ہم آگے بڑھیں گے اور بہترین گیت بنائیں گے جو ہم کر سکتے ہیں۔( جاری ہے )

نوٹ : یہ کتاب ” بُک ہوم“ نے شائع کی ہے ۔ ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں ۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں )۔