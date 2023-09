پاکستانی کرکٹر احمد شہزاد نے سلور میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کو کتنے لاکھ روپے کا چیک دیدیا؟ بڑی خبر

لاہور (ویب ڈیسک) ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں سلور میڈل جیتنے پر ایتھلیٹ ارشد ندیم کو قومی کرکٹر احمد شہزاد نے 10 لاکھ روپے کا چیک دے دیا۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق احمد شہزاد نے ارشد ندیم کو پاکستان کے لیے میڈل جیتنے پر مبارکباد بھی دی اور کہا کہ ارشد ندیم نے یہ میڈل جیت کر نئی تاریخ رقم کی۔احمد شہزاد نے کہا کہ ارشد ندیم ایشین گیمز میں بھی پاکستان کے لیے میڈل جیتیں گے۔انہوں نے مزید کہا کہ ایتھلیٹ ارشد ندیم پیرس اولمپکس میں بھی میڈل اپنے سینے پر سجائیں گے۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر احمد شہزاد نے ارشد ندیم کے ہمراہ تصاویر بھی جاری کیں اور لکھا کہ ایک نصیحت جو میں نے انہیں کی، وہ یہ کہ کبھی ہار نہ مانیں اور بلاشبہ مسلسل محنت سے آپ کے خواب حقیقت بن جائیں گے۔

Arshad @ArshadOlympian1 has huge potential. One advice I gave him - Never Give Up and your dreams will become a reality. Humbled to do my part to stand beside a Superhero Talent of Athletics & our Pakistan.



I encourage all Sports Stars from all fields to come fwd & support him.… pic.twitter.com/bpmWAxsIEb