'صائم آپ کیلئے اپنے شوہر کو طلاق دے دونگی' دوران میچ خاتون کی پاکستانی بیٹر صائم ایوب کو 'پیشکش'

گیانا (ویب ڈیسک) کیریبئن پریمیئر لیگ (سی پی ایل) میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پاکستانی بیٹر صائم ایوب کی ایک مداح کا پوسٹر سوشل میڈیا پر خاصہ وائرل ہورہا ہے۔

گیانا ایمیزون واریئرز کی نمائندگی کرنے والے صائم ایوب نے ٹورنامنٹ میں اب تک لگاتار تین میچز میں نصف سینچریاں سکور کیں، صائم نے جمیکا تھلاواز کے خلاف نصف سنچری بنائی۔صائم 53 گیندوں پر 85 رنز بناکر مین آف دی میچ قرار پائے، ان کی اننگز میں 5 چھکے اور 5 چوکے شامل تھے، یہ سی پی ایل میں ان کی مسلسل تیسری ففٹی تھی۔

اس سے قبل انہوں نے بارباڈوس رائلز اور ٹرنباگو نائٹ رائیڈرز کے خلاف بھی ففٹیاں سکور کی تھیں۔اب قومی کرکٹر مسلسل تین ففٹیز کے بعد سی پی ایل کے ٹاپ سکورر بن گئے ہیں، 21 سالہ کرکٹر نے ٹورنامنٹ کی 8 اننگز میں 149.01 اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ 304 رنز بنائے ہیں۔

صائم کے مداح صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ ویسٹ انڈیز میں بھی موجود ہیں جس کا اندازہ حال ہی میں اسٹیڈیم میں بیٹھی خاتون کی وائرل تصویر سے لگایا جاسکتا ہے۔

Pakistan cricketer Saim Ayub is getting new fans in West Indies ???? pic.twitter.com/vBOKqakPFM