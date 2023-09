تہران (ڈیلی پاکستان آن لائن)اسٹار فٹبالر کرسٹیانورونالڈو اپنی ٹیم النصر کے ہمراہ ایران پہنچ گئے،سعودی ٹیم ایران میں مجوزہ ایشین فٹبال چیمپئن شپ میں شرکت کیلئے ایران پہنچی ہے، جہاں ایران کی کلب ٹیم پرسیپولس کے خلاف النصر میچ کھیلے گی۔

خیال رہے کہ 38 سالہ رونالڈو نے دسمبر 2022 میں النصر میں شمولیت اختیار کی تھی، انہیں سالانہ 20 کروڑ ڈالر معاوضہ دیا جا رہا ہے۔سعودی ٹیم اور بالخصوص رونالڈو کے ایران پہنچنے پر فٹبال شائقین نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔

