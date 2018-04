اوبر اور الٰہی گروپ نے پہلی رکشہ قرض سکیم کا آغاز کردیا

کراچی(پ ر)اوبر، عالمی سمارٹ فون ایپ جورائیڈرز اور ڈرائیوروں کے لئے محفوظ، قابل اعتماد اور سستی ٹرانسپورٹ فراہم کرتا ہے، اوبر اور الٰہی گروپ (ای جی سی) نے پاکستان میں اوبر کے ڈرائیور شراکت داروں کے لئے جدید ' رکشہ فنانسنگ پروگرام' پر شراکت داری قائم کر لی ۔ اس شراکت داری میں ای جی سی ' Vehicle Installment Program ' کے ذریعہ، نئے اور موجودہ اوبر ڈرائیور شراکت دار، خاص طور پر جو اپنی گاڑی خریدنے سے قاصر ہیں ور نہ ان کا کوئی کریڈٹ ریکارڈ ہے ، تین سال کی مناسب اقساط پر رکشہ حاصل کر سکتے ہیں۔اس موقع پر بات کرتے ہوئے اوبر پاکستان کے بزنس ڈیولپمینٹ ہیڈعمر عسکری نے کہا '' رکشہ کی صنعت میں بہت کم مالی معاونت کے مواقع پائے جاتے ہیں۔ الٰہی گرو پ کے ساتھ اس شراکت کا مقصد ڈرائیور شراکت داروں کو ایک آسان اور سستے انداز میں گاڑی تک رسائی فراہم کرنا ہے۔ ہم اپنے ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارم سے ایسی حکمت عملی مرتب کرنے کے لیے پر جوش ہیں کہ جس سے ہمارے شہریوں کو اقتصادی لحاظ سے فائدہ پہنچے ۔' الٰہی گروپ آف کمپنی کے سی ای او ، دانش الٰہی نے اس شراکت داری پر بات کرتے ہوئے کہا: '' اوبر پاکستان کے تعاون سے یہ رکشہ فنانسنگ پروگرام، پاکستان میں سستی اور تخلیقی نقل و حمل کی بڑھتی ہوئی طلب کو دیکھتے ہوئے بہترین ردعمل ہے۔ہم اوبر کے ڈرائیور شراکت داروں کو اس پروگرام کا حصہ بنانے کے خواہاں ہیں، ان کے لئے ایسا راستہ بنانا چاہتے ہیں جس سے انہیں اوبر کے ذریعے اقتصادی مواقع فراہم ہوں۔

اور کمیونٹی میں فعال کردار ادا کر سکیں۔ ''رکشہ فنانسنگ پروگرام پاکستان میں اوبر کی سستی مصنوعات کی فراہمی میں اضافہ کرنے کے لئے اوبر پاکستان کے عزم کا حصہ ہے، جس کا مقصد مزید اقتصادی مواقع پیدا کرنا اور متوسط طبقے کے افراد کو بااختیار بنانا ہے ۔

***

What is Uber?

Uber is evolving the way the world moves through its app. By seamlessly connecting riders to drivers at the push of a button, we make cities more accessible, opening up more possibilities for riders and more business for our partner drivers and transport operators. Uber's rapidly expanding global presence continues to bring people and their cities closer and is currently providing service in more than 600 cities across 77 countries on six continents. To request a ride, users must download the free application for Android, iPhone, Windows Phone, Blackberry 7, or sign up at uber.com/app. For more information, please visit: uber.com/cities.

NOTES:

For more information: www.uber.com/lahore or email support.lahore@uber.com

Social Media:

Facebook: Uber; Twitter: @Uber_PKR; Instagram: @Uber_PK

Instagram: @Uber_PK

What is EGC?

Elahi Group of Companies http://egc.com.pk/index.php/ market leaders in warehousing & logistics business in Pakistan. They have been involved in pulses, sugar and other commodity trading for over four decades and other business interest includes setting up a Passenger Airline, Pharmaceutical business, Passenger & Cargo Bus network and supply chain / sourcing of OEM raw materials. The Group wholly owned subsidiary is manufacturer of PC strands Aluminum Conductor wire ropes as primary supplier to NTDC and Distribution Companies. The group has been importer / sole-agent / distributor of internationally recognized brands in the electronics industry

مزید : کامرس