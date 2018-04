”5 مہینے بعد امی سے ملاقات ہورہی ہے اور ۔۔۔“ بیگم کلثوم نواز کی صحت کیسی ہے ؟ مریم نواز نے ایسی بات بھی کہہ دی کہ آپ بھی دعاءخیر کریں گے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کا کہنا ہے کہ ان کی والدہ بہت کمزور ہوگئی ہیں۔

سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب لندن پہنچے جہاں وہ ایئر پورٹ سے سیدھے ہسپتال پہنچے اور بیگم کلثوم نواز کی عیادت کی۔ مریم نواز نے ہسپتال سے 2 تصاویر بھی جاری کیں جن میں سے ایک میں وہ اور میاں نواز شریف بیگم کلثوم نواز کے ساتھ محو گفتگو ہیں جبکہ دوسری تصویر سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کی ہے۔

مریم نواز نے تصویریں شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ان کی اپنی والدہ سے 5 ماہ بعد ملاقات ہوئی ، ’ پانچ مہینے بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ امی بہت کمزورہوگئیں اور ان کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے، اللہ انہیں اور تمام ماﺅں کو بہترین صحت عطا فرمائے‘۔

Meeting Ami after 5 months. 5 long months..... She looks very weak & pale. May Allah bless her & all mothers with perfect health. pic.twitter.com/UsVK3iHOX5