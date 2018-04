بھارتی اداکارہ نے ہی فلموں کی معروف اداکارہ کی شرمناک ویڈیو لیک کردی کیونکہ ۔۔۔ ہنگامہ برپا ہوگیا

چنائی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کی تامل فلم انڈسٹری ایک کے بعد ایک جنسی سکینڈلز کی زد میں ہے ، حال ہی میں اداکارہ سری ریڈی نے کپڑے اتار کر احتجاج کیا تو اداکارہ جیویتھا راجا شیکھر نے سری ریڈی کی پرائیویٹ ویڈیو لیک کردی۔

سینئر اداکارہ جیویتھا راجا شیکھر نے ایک پریس کانفرنس کے دوران اداکارہ سری ریڈی پر سنگین الزامات عائد کیے۔ انہوں نے میڈیا کو مخاطب کرکے کہا کہ سری ریڈی کے جنسی خدمات کے عوض فلموں میں کام دینے کے دعوے جھوٹے ہیں بلکہ ان کے کردار کے باعث انہیں تیلگو انڈسٹری کی جانب سے کام نہیں دیا جارہا ۔ انہوں نے میڈیا کو سری ریڈی کی ایک ویڈیو بھی لیک کی جس میں وہ انتہائی فحش گفتگو کرتی ہوئی نظر آرہی ہیں۔

For those wondering, this is Ms Sri Reddy. pic.twitter.com/2G8zH2cfTY