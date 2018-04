تحریک انصاف نے پیپلزپارٹی کے اہم ترین وکٹ گرا دی ،ندیم افضل چن ،عمران خان کے قافلے میں شامل

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)تحریک انصاف نے پیپلزپارٹی کی اہم ترین وکٹ گرادی، سرگودھا سے سابق رکن قومی اسمبلی ندیم افضل چن پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔

تفصیلات کے مطابق پیپلزپارٹی کے اہم رہنما اور سابق وفاقی وزیر ندیم افضل چن نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے بنی گالہ میں ملاقات کی،اس موقع پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور سیکرٹری جنرل جہانگیرترین بھی موجود تھے۔

Massive Massive breakthrough in the offing as Nadeem Afzal Chan meets Khan sb in Bani Gala. People's Party bhe tabah de, iA pic.twitter.com/Xd7Ba41XKI