” گلوکار علی ظفر نے مجھے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اور مجھے۔۔۔“گلوکارہ میشا شفیع نے تہلکہ خیز انکشاف کردیا، پورے پاکستان میں طوفان برپا کردیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) شوبز انڈسٹری بھی نئی آنیوالی لڑکیوں کے لیے کانٹوں کی سیج سے کم نہیں اور انہیں بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے جبکہ بعض اوقات توانہیں اپنی عزت تک گنوانا پڑتی ہے اور ایسا ہی کچھ معروف گلوکارہ میشا شفیع کیساتھ بھی ہوا جس کا انکشاف خود انہوں نے مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر کیا اور لکھا کہ وہ خاموش رہنے کی روایت توڑرہی ہیں ، یہ آسان نہیں لیکن اب خاموش رہنا بھی مشکل ہے ۔

میشاشفیع نے لکھاکہ ” ایک خاتون ، ماں اور معروف شخصیت ہونے کے ناطے ہمیشہ یہ سوچا کہ نوجوان نسل کی حوصلہ افزائی کیلئے آواز اٹھاﺅں جو میری پیروی کرتے ہیں ، خاص طورپر لڑکیاں جوپاکستان میں اپنے آپ کے لیے کچھ کرناچاہتی ہیں، میرے کیریئرکے دوران میری فیملی اور فینز نے غیرمشروط پر محبت اور حمایت کی جس نے مجھے ہمت دی کہ مسائل پر بات کروںتاہم کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جہاں ایک عورت ہونے کے ناطے گفتگو کرنا مشکل ہے بالخصوص جنسی ہراسگی کے معاملے پر، آج میں اس لیے بول پڑی کیونکہ مجھے اپنا ضمیر مزید خاموش نہیں رہنے دیتا، اگر میری طرح یہ کسی اور کیساتھ ہواپھر میرے لیے ناقابل برداشت ہے ۔

میں بھی ایک سے زائد دفعہ انڈسٹری میں اپنے ساتھی علی ظفر کے ہاتھوں جسمانی طورپر ہراسگی کا نشانہ بنی ، یہ واقعات اس وقت پیش نہیں آئے جب میں نوجوان تھی یا انڈسٹری میں نئی نئی آرہی تھی ، میں اپنے دماغ کی بات ماننے کے حوالے سے شہرت رکھتی ہوں اور یہ واقعہ میرے ساتھ اس وقت پیش آیا جب میں دو بچوں کی ماں ہوں‘‘ ۔

انہوں نے مزید لکھاکہ ’ کوئی بھی خاتون جنسی ہراساں کیے جانے سے محفوظ نہیں ، ہمارے معاشرے میں ہم بولنے سے کتراتے ہیں اور خاموش رہنے کو ترجیح دیتے ہیں ، ہمیں اجتماعی طورپر اپنی آواز بلند کرکے کہانیاں شیئر کرنی چاہیں تاکہ ہم اس روایت کو توڑ سکیں تاکہ نوجوان خواتین آج محفوظ ہوں ‘۔

Sharing this because I believe that by speaking out about my own experience of sexual harassment, I will break the culture of silence that permeates through our society. It is not easy to speak out.. but it is harder to stay silent. My conscience will not allow it anymore #MeToo pic.twitter.com/iwex7e1NLZ