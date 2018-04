میشا شفیع کے علی ظفر پر شرمناک الزام کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا دشمن بھی میدان میں آگیا ،ایسی بات کہہ دی کہ آپ کے غصے کی انتہا نہ رہے گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی گلو کارہ میشا شفیع کی جانب سے اداکار و گلوکار علی ظفر پرجنسی ہراسگی کے الزام کو ابھی چند ہی گھنٹے گزرے ہیں لیکن یہ بات سوشل میڈ یا پراس طرح پھیل گئی ہے جیسے جنگل میں آگ پھیلتی ہو ۔اس شرمناک موضوع پر پاکستانی تو کھل کر اظہار رائے کر ہی رہے ہیں لیکن اب بھارتی میڈ یا پر پاکستان کے خلاف باتیں کرنے والے غدار وطن طارق فاتح نے بھی لب کشائی کردی اور علی ظفر کو پکڑنے کے لیے میشا شفیع کی حوصلہ افزائی کردی۔مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئیٹر پر پیغام دیتے ہوئے طارق فاتح نے کہاکہ ”بہن !تمہارے لیے اچھا ہو گا ،جاﺅ اور اسے پکڑو“۔

ادھر دوسری جانب بالی ووڈ ایڈیٹر انکر پٹھک نے بھی اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے میشا شفیع کی بہادری کی داد دی اور بالی ووڈ کو للکارتے ہوئے کہا کہ اس پر بات کرو بالی ووڈ ۔واضح رہے کہ کشمیر کی ننھی بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے پر بالی ووڈ نے آواز بلند کی تھی جس پر انتہا پسند ہندووں نے بالی ووڈ کے فلمی ستاروں کے بیانات کی مذمت کی تھی ،انکر پٹھک نے بھی اسی بات پر بالی ووڈ کو طعنہ مارا ۔

واضح رہے کہ علی ظفر بالی ووڈ میںاچھی شہرت کے حامل ہیں اور انہیں بالی ووڈ کے اداکار بھی بہترین آرٹسٹ مانتے ہیں ،ایسی صورتحال میں پاکستان دشمن لوگوں کے علی ظفر کے خلاف بیانات اسی بات کی کڑی ہے کہ بالی ووڈ میں ان کا اثر و رسوخ ختم ہو سکے ۔

Bravo, Meesha Shafi. Bravo. Bollywood. Please speak up. We all know who the perpetrators are. Do not allow their legacy to remain untarnished. We will hear you. We are no longer a people that will enable people to get away. Nope. #TimesUp. https://t.co/r55wnQFDU0