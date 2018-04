”میں میشا شفیع اور علی ظفر کو جانتا ہوں اور ۔۔۔“میشا شفیع کے علی ظفر پرالزامات کے بعد فخر عالم بھی میدان میں آگئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار فخرعالم نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اس اہم مسئلے پر ردعمل دیتے ہوئے لکھا کہ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ میں الزامات مسترد کررہاہوں یاکسی کی طرفداری کررہا ہوں ،وہ یہ سمجھ لیں کہ مجھے یہ الزامات سن کر جھٹکا لگا ہے ۔انہوں نے کہا کہ اس صورتحال پر مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی،میں میشا شفیع اور علی ظفر دونوں کو جانتا ہوں ،میں امید کرتا ہو ں کہ یہ ایک غلط فہمی ہو ۔ اگر یہ سچ ہے تو اس کے نتائج بھی ہوں گے۔

Idiots who are thinking I am by any means dismissing allegations or taking sides need to know I am in shock & I find no amusement in this situation. But cuz I know both @AliZafarsays & @itsmeeshashafi I am just hoping this is a bad misunderstanding & if true must be consequential