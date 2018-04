”اگر کوئی لڑکی آپ کو نہ کہے تو اس کا مطلب نہ نہیں ہوتا بلکہ ۔۔۔ “علی ظفر کی شرمنا ک ٹویٹ نے سوشل میڈیا پر طوفان برپا کر دیا ، پاکستانی مرد بھی کانوں کو ہاتھ لگانے لگے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )گلوکارہ میشا شفیع نے علی ظفر پر جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام عائد کر دیاہے جس کی گلوکار تردید کر رہے ہیں تاہم دوسری جانب اس معاملے پر سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہو چکاہے اور صارفین نے علی ظفر کی جانب سے ماضی میں کی گئی انتہائی شرمناک اور بولڈ ٹویٹس نکال لی ہیں جو کہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں جسے دیکھ کر شائد اب گلوکار بھی شرمندہ ہو جائیں گے۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر علی ظفر کی ایک ٹویٹ تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے جو کہ انہوں نے 4 جولائی 2010 کو قریبا دوپہر دو بجے کی تھی ۔

When i woman says no,respect the answer but don't give up unless she says "never".If she says "never" with a smirk, you still have a chance.