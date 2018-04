”لاہور نہر پر خواتین کو مردوں کو برہنہ دیکھنے کی اجازت ہے لیکن ۔۔۔“علی ظفر کی جانب سے کہی گئی وہ انتہائی شرمناک بات جس پر آج انہیں بے حد پچھتاوا ہوگا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )کو ک سٹوڈیو سے شہرت حاصل کرنے والی گلوکارہ میشا شفیع نے بین الاقوامی شہرت یافتہ گلوکار و اداکار علی ظفر پر جنسی ہراسگی کا الزام عائد کر دیاہے جس کے بعد اب سوشل میڈیا پر دونوں کے مداح اپنے اپنے سٹار کے دفاع میں مصروف ہیں جبکہ کچھ صارفین اس موقع پر علی ظفرکی جان سے ماضی کی گئی ٹویٹس کو دوبارہ شیئر کر کے ان کی ٹانگیں ’کھینچ ‘ رہے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر علی ظفر کی جانب سے 2011 میں کی گئی یہ ٹویٹ بے حد تیزی کے ساتھ ری ٹویٹ ہو رہی ہے جس میں انہو ںنے انتہائی شرمناک بات کہی ہے جس کے باعث ان پر نہ رکنے والی تنقید شروع ہو چکی ہے ۔

Liberty for women to watch topless men on the Lahore canal, however depriving the men of the same. ( I can't believe I tweeted this)