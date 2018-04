اقوام متحدہ کے امن مشن میں جان قربان کرنے والے 7پاکستانی فوجیوں کے لئے ایوارڈ:آئی ایس پی آر

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)اقوام متحدہ کے امن مشن میں جان قربان کرنے والے سات پاکستانی فوجیوں کو یواین میڈل دئیے گئے ۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر)کے مطابق اقوام متحدہ کے امن مشن میں جان قربان کرنے والے سات پاکستانی فوجیوں کویو این میڈل دئیے گئے ،جس کی مرکزی تقریب ادارے کے ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں منعقد ہوئی ۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل تقریب کے مہمان خصوصی تھے جہنوں نے فرائض کی ادائیگی میں جان کا نذرانہ دینے والے پاکستانی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔میڈل پانے والوں میں سپاہی حضرت بلال،نائیک عبدالغفور،سپاہی محمد اشتیاق عباسی ،حوالدار ذیشان احمد،شہید نائیک قیصرعباس،سپاہی یاسرعباس اورنائیک عطاالرحمان کے نام شامل ہیں۔ ساتوں پاکستانی ڈافور جمہورریہ کانگو مشن میں شہید ہوئے تھے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق اقوام متحدہ کے ا من مشن میں اب تک 156پاکستانی جوان شہید ہوئے ہیں۔

Just attended a Memorial Service in honour of UN Peacekeepers who lost their lives in the line of duty during July 2016 and December 2017. Seven Pakistani Peacekeepers also attained shahadat pic.twitter.com/H5XF3i3Xol