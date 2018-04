دولت مشترکہ اجلاس،پاکستان کے قاسم فراست ریجنل ایشیا کے نمائندے منتخب

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)دولت مشترکہ 2018کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے جس میں پاکستان کی نمائندگی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کررہے ہیں ۔اس سے قبل انہوں نے ملکہ ایلزبتھ،شہزادہ چارلس،برطانوی وزیر اعظم اور دیگر عالمی رہنماوں سے ملاقاتیں بھی کی۔وزیراعظم کی اجلاس میں شرکت پاکستان میں دستیاب مواقع اجاگر کرنے میں مدد دے گی اور پاکستان کو ابھرتی ہوئی منڈی کے طور پر دنیا کے سامنے لانے میں مددگار ہو گی۔

A young Pakistani Qasim Farasat has been elected as Asia Regional Representative of Commonwealth Youth Council. The election took place during ongoing #CHOGM 2018 in London. Qasim represented young people of Pakistan & he is first ever Pakistani who received this singular honour. pic.twitter.com/V0XdVwmw43