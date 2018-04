وزیراعظم کی پرنس آف ویلز شہزادہ چارلس سے ملاقات،دولت مشترکہ کے کامیاب انعقادپر مبارکباد

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے پرنس آف ویلز شہزادہ چارلس سے کلیرنس ہاونس لندن میں ملاقات کی جس میں انہوں نے دولت مشترکہ اجلاس کے کامیاب انعقاد پر مبارک باد دی ۔

Prime Minister Shahid Khaqan Abbasi meets HRH The Prince of Wales Charles Philip at Clarence House in London.

Prince Charles thanked #Pakistan for its high-level participation in the #CHOGM2018. He also commended Pakistan's valuable contribution to the Commonwealth. pic.twitter.com/YJaR9Rb09g