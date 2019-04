پاکستان فُٹ وئر ایسوسی ایشن کاچین کیساتھ آزادتجارتی معاہدے کے فیزٹوکاخیرمقدم پاکستان فُٹ وئر ایسوسی ایشن کاچین کیساتھ آزادتجارتی معاہدے کے ...

لاہور(پ ر) چائنہ پاک آزاد تجارت فیزون جس نے دونوں ملکوں کی باہمی تجارت پر مثبت اثرات مرتب کئے ، کی کامیاب تکمیل کے بعد اب دونوں ممالک اس معاہدے کو دوسرے مرحلے پر لے جانے کیلیے ئرعزم ہیں جس کو دستخط کے ذریعے حتمی شکل دینے کے لئے وزیراعظم جناب عمران خان 28 اپریل2019 کو چین کا دورہ کر رہے ہیں جسکا بنیادی مقصد دونوں اطراف کے درآمد اور برآمدکنندگان کے لئے آسانی فراہم کرنا ہے ۔

چائنہ پاک آزاد تجارت معاہدے کے دوسرے مرحلے کو مؤثر ترین بنانے کے لیے CPFTA Phase II کے ڈرافٹ کی تیاری میں ایکسپورٹ کرنیوالی تمام صنعتوں سے مشاورت کی گئ ہے تاکہ فیز ون سے حاصل ہونیوالے نتائج اور مشاہدات کو فیز ٹو میں شامل کیا جا سکے ۔ جس سے دونوں اطراف میں فیز ٹو کے نتیجہ خیز نفاذ کو بطریق احسن ممکن بنایا جا سکے۔

پاکستان فُٹ وئر ایسوسی ایشن (PFMA) کے چأرمین جناب حسن جاوید نے حکومت پاکستان کی جانب سے چائنہ پاک آزاد تجارت فیزٹوکے معاہدے CPFTA Phase II)) پر دستخط کے سرکاری فیصلہ کا بھرپور خیرمقدم کیا ہے۔ اس فیصلہ سے فُٹ وئر میں استعمال ہونیوالے خام مال پر زیروکسٹم ڈیوٹی ہونیکی وجہ سے فُٹ وئرصنعت کی برآمدات کو فروغ ملے گا جسکا بالآخر مثبت اثر فُٹ وئرصنعت کی برآمدات میں اضافہ کی صورت میں ہوگا۔ اس معاہدے سے فُٹ وئرصنعت میں نہ صرف مینیوفیکچرنگ کے عمل پر مثبت اثرات مرتب ہونگے بلکہ اس صنعت میں روزگار کے مواقعوں میں اضافہ ہوگا۔ انھوں نے وزارت کامرس و انڈسٹریز کی جانب سے ایکسپورٹ کرنیوالی تمام صنعتوں کو ایف ٹی اے فیزٹو کے ڈرافٹ کی حتمی شکل کی تیاری میں شامل کرنے کو بھی سراہا ۔

The Chairman of Pakistan Footwear Manufacturer Association (PFMA), Mr. Hassan Javed has applauded the decision of Government of Pakistan to sign the phase II of Pak-China Free Trade Agreement (FTA) during Prime Minister Imran Khan's visit to China on 28th April, 2019. Since it will be promoting the export of Footwear Sector due to zero custom duty on some of the raw material that are used in footwear manufacturing process which will eventually be having a positive impact on exports of Footwear. It will also have a great impact on manufacturing processes and will boost the job creation in the footwear sector. He also commended the efforts of Ministry of Commerce & Industries for taking the exporting industries on board in the preparation process of the final draft of FTA Phase II.

