تحریک انصاف کے وزرا ء اور رہنما ؤں نے اسد عمر کو واپس وفاقی کابینہ میں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کردیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان تحریک انصاف کے وزرا ء اور رہنما ؤں نے کابینہ سے مستعفی ہونے والے اسد عمر کو واپس وفاقی کابینہ میں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کردیا۔

All said & done @Asad_Umar is one of the most competent people around with unquestionable integrity. Extremely important for all of us that he reconsiders his decision & becomes part of the cabinet in any capacity but as soon as possible.