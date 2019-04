شاہد آفریدی کی زندگی پر بھی کتاب لکھ دی گئی ، لالہ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اور شائع کب ہوگی؟

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کی آپ بیتی ’گیم چینجر‘ 30 اپریل کو پاکستان میں شائع کی جائے گی۔ لالہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں اپنے بارے میں سچ بیان کرن کی حتی الامکان کوشش کی ہے۔

شاہد آفریدی کی جانب سے اپنی کتاب کا سرورق سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا ہے۔ گیم چینجر نامی شاہد آفریدی کی آپ بیتی معروف اینکر پرسن وجاہت سعید خان نے لکھی ہے۔شاہد آفریدی نے بتایا کہ ان کی آپ بیتی پر گزشتہ 2 برس سے کام جاری تھا اور اب یہ کتابی صورت میں پہلے انڈیا اور پھر پاکستان میں شائع کی جائے گی۔ گیم چینجر کی انڈیا میں 25 اور پاکستان میں 30 اپریل کو رونمائی کی جائے گی۔ شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ انہوں نے عظیم کھیل میں اپنی زندگی کے بارے میں حتی الامکان سچ بولنے کی کوشش کی ہے۔

Proud to finally announce what’s been in the works for a couple of years.

My biography, #GameChanger, penned by critic & friend @wajskhan releases on 25th April in India & 30th in Pakistan via @HarperCollinsIN.

Tried my best to be honest about my run in the greatest game ever. pic.twitter.com/MnXUETbQ4X