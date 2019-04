وزیرمملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان افغانستان روانہ،کابل میں جناح ہسپتال کا افتتاح کریں گے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیرمملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان افغانستان روانہ ہو گئے ، وزیراعظم کی ہدایت پر وزیرمملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان کابل روانہ ہوگئے ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں علی محمد خان نے کہا کہ کل( ہفتہ) کو کابل میں جناح ہسپتال کا افتتاح کروں گا۔ کابل میں جناح ہسپتال 100 بستروں پر مشتمل ہوگا،کابل میں جناح ہسپتال پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے برادر ملک افغانستان کیلئے تحفہ ہے، یہ اسلامی بھائی چارگی کا ثبوت ہے۔

Leaving for #Kabul On the direction of #PM @ImranKhanPTI to inaugurate a ???? Bed ???? #JINNAH Hospital in Kabul tomorrow, which will be a gift from people & State of Pakistan ???????? to our Afghan Brethren&Brother Islamic State Afghanistan ????????as a sign of Islamic Brotherhood, InshaALLAH