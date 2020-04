معروف میوزیشن سلمان احمد نے بھی کورونا کو شکست دے دی ،علاج کس ڈاکٹر نے کیا ؟جان کر آپ بھی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن )کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے نیویارک میں موجود پاکستانی گلوکار سلمان احمد صحت یاب ہوگئے۔سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں گلوکار سلمان احمد نے بتایا کہ وائرس کا شکار ہونے کے بعد میں نے خود کو گھر میں محدود کرلیا تھا اور گزشتہ روز میرے 14 دن پورے ہوئے ہیں۔سلمان احمد نے بتایا کہ میری اہلیہ ڈاکٹر ثمینہ نے میرا علاج کیا اور دنیا بھر میں مداحوں نے میرے لیے دعا کی جس کی بدولت میرا کورونا وائرس ٹیسٹ منفی آیا ہے۔ان کا کہنا تھا کہ گذشتہ 2 ہفتے میرے لیے امتحان تھے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں صحت یاب ہوگیا ہوں۔

۔۔۔۔۔ویڈیو دیکھیں ۔۔۔۔۔۔

