کراچی میں کورونا ڈیوٹی دینے والے ٹریفک اہلکار کی غریب بچے کو کھانا کھلانے کی ویڈیو وائرل

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )شہر قائد میں کورونا ڈیوٹی دینے والے ٹریفک اہلکار کی بچے کو اپنا کھانا کھلانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ۔کراچی میں ایک لڑکے نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ٹریفک اہلکار کی ویڈیو بنائی جو فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک غریب بچہ بیٹھا ہوا تھا جسے اہلکار اپنے ہاتھوں سے اپنا کھانا کھلا رہا تھا ۔ویڈیو بنانے والے شخص نے پیغام دیا کہ ہم صرف پولیس اہلکاروں کی بری باتوں کو اجا گر کرتے ہیں جبکہ ہمیں ان کی اچھائیوں کو بھی پرموٹ کرنا چاہیے ۔

A clip made by a car traveller who stopped at a police barrier erected to enforce Lockdown in Karachi.

A kind Traffic Police Cop shares his Lunch with a poor & hungry street child.

Can we all try and emulate him as so many have-nots are facing hunger during #CoronaInPakistan pic.twitter.com/0CXGstqhui