امن و امان برقرار رکھنے کیلئے اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، پولیس اور رینجرز تعینات

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی دارالحکومت میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کیلئے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات کردی گئی۔

ترجمان اسلام آباد پولیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق تمام داخلی و خارجی راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کردی گئی ہے جب کہ تمام اہم مقامات اور تنصیبات پر پولیس کے ساتھ رینجرز بھی تعینات کی گئی ہے۔

انسپکٹر جنرل آف اسلام آباد پولیس قاضی جمیل الرحمان نے واضح کیا کہ امن و امان برقرار رکھنے کیلئے تمام تر اقدامات اٹھائے جائیں گے اور کسی بھی شاہراہ کو بلاک کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کیلئے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا۔

Security on high alert in Islamabad.

