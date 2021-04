پی سی بی نے جاوید میانداد کے 47سال پرانے ریکارڈ کی یاد تازہ کردی

لاہور(ڈیلی پاکستان آ ن لائن ) پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی ) نے سابق کپتان جاوید میانداد کے47سال پرانے ریکارڈ کی یاد تازہ کردی۔

نجی ٹی وی ہم نیوز کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاوید میانداد کی تصویر شیئر کی ہے جس میں ان کے ورلڈ ریکارڈ کا ذکر ہے۔

پی سی بی کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ آج کے دن 47 سال قبل جاوید میانداد نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں سب سے کم عمر میں ٹرپل سنچری بنانے کا اعزاز اپنے نام کیا تھا۔جاوید میانداد نے 14 اپریل 1975 کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کراچی وائٹس کی جانب سے کھیلتے ہوئے 311 رنز بنائے تھے۔

اس ریکارڈ کو بنانے کے وقت جاوید میانداد کی عمر 17 سال 310 دن تھی اور وہ 629 منٹ وکٹ پر موجود رہے تھے۔

???? April 1975

????️ National Stadium, Karachi

⌚️ 629 minutes

???? 311 runs#OnThisDay in 1975 - Javed Miandad became the youngest batsman to score a first-class triple-century when he achieved the feat for Karachi Whites against National Bank at the age of 17 years 310 days. pic.twitter.com/KDOIaOySMo