نیودہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن )انڈین پریمئر لیگ(آئی پی ایل ) میں شامل نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان کین ولیمسن اور آسٹریلوی کرکٹر ڈیوڈ وارنر نے ساتھی افغان کرکٹرز کے ہمراہ روز رکھ لیا۔

افغانستا ن کے سپن باؤلر راشد خان نے افطاری سے قبل دونوں کھلاڑیوں کی گفتگو کی ویڈیو شیئر کی ہے ۔افطار کے وقت بنائی گئی ویڈیو میں ڈیوڈ وارنر کہتے ہیں کہ ان کا دن اچھا تھا لیکن انہیں شدید پیاس لگی اور ان کا حلق بھی بالکل خشک ہوگیا ہے۔ڈیوڈ وارنر کے بعد راشد خان کین ولیمسن سے روزے کے بارے میں پوچھتے ہیں جس پر وہ خوشی کا اظہار کرتےہوئے کہتے ہیں کہ انہیں بہت اچھا لگا۔

ٹویٹر پر جاری کی گئی اس ویڈیو کو اب تک لاکھوں صارفین دیکھ چکے ہیں اور ان کی جانب سے کین ولیمسن اور ڈیوڈ وارنز کے اس عمل کو خوب پسند کیا جارہا ہے۔

Kane Williamson and David Warner were fasting. This made me smile :) pic.twitter.com/2R7AwgNvSV