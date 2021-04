سابق آئی جی ناصر درانی کے انتقال پر جہانگیر ترین نے پیغام جاری کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین نے سابق انسپکٹر جنرل (آئی جی) خیبر پختونخوا ناصر درانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں جہانگیر ترین نے کہا کہ انہیں اپنے قریبی دوست ناصر درانی کے انتقال پر انتہائی افسوس ہوا ہے۔ وہ ایک شاندار پروفیشنل تھے جنہوں نے بطور آئی جی خیبر پختونخوا کی پولیس کو بدل کر رکھ دیا۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو اس عظیم نقصان سے نبرد آزما ہونے کی ہمت دے۔ آمین۔

خیال رہے کہ سابق آئی جی خیبر پختونخوا ناصر درانی کا آج لاہور کے میو ہسپتال میں کورونا وائرس کی وجہ سے انتقال ہوا ہے۔ وہ گزشتہ 10 روز سے ہسپتال میں زیر علاج تھے جہاں انہیں طبیعت خراب ہونے پر وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا تھا۔

Deeply saddened at the demise of my dear friend Nasir Durrani. He was a thorough professional and an honest man who transformed KP police during his time as IG. May Allah give him the highest ranks in heaven and may his family find strength on this huge loss. Ameen.