برطانیہ نے بھارت  پر بڑی پابندی عائد کردی

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن )برطانیہ نے کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے بھارت کو ریڈ لسٹ میں شامل کرلیا ہے۔

برطانیہ کے ہیلتھ منسٹر میٹ ہین کک کا کہنا تھا کہ بھارت کو جمعہ سے ریڈ لسٹ میں شامل کیا جائے گا،پابندی لگانے کا مقصد اس کامیابی کو یقینی بنانا ہے جس ہم نے کافی محنت سے حاصل کیا ہے۔ریڈ لسٹ میں شامل ہونے کے بعد کسی بھی شہری کو بھارت سے برطانیہ آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

India will be added to the UK's travel-ban red list of countries from Friday, says Health Secretary Matt Hancock

